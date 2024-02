Homem é preso por incendiar casa e matar três cachorros da ex-namorada

Na última segunda-feira (26), a Delegacia de Guia Lopes Da Laguna-MS, em uma ação coordenada pela Polícia Civil, efetuou a prisão de um homem acusado de incendiar a residência de sua ex-companheira no dia 21 de fevereiro. O mandado de Prisão Preventiva foi expedido em razão dos graves crimes cometidos, que resultaram na destruição completa do imóvel e na morte de três cachorros da vítima.

O acusado, cuja identidade não será revelada para preservar a integridade da investigação, não teria aceitado o término do relacionamento e, movido por sentimentos de vingança, perpetrou os atos que chocaram a comunidade local. O incêndio, ocorrido na noite do dia 21 de fevereiro, exigiu a intervenção rápida do Corpo de Bombeiro Militar, que conseguiu conter as chamas, evitando danos ainda maiores.

Os detalhes da investigação revelam que a equipe de investigadores e peritos-criminais dedicou-se a analisar minuciosamente o local do crime, coletando evidências que contribuíram para a elucidação do caso. Sob a liderança do delegado Gustavo Detomi, titular da Delegacia de Guia Lopes da Laguna, a polícia representou pela Prisão Preventiva do suspeito.

O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jardim-MS, reforçando a seriedade e a consistência das evidências apresentadas pela polícia. O acusado foi detido e posteriormente conduzido à sede da Polícia Penal em Jardim-MS, mais especificamente ao Estabelecimento Prisional Máximo Romero, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime, além de atingir diretamente a vítima, representa um alerta para a crescente incidência de crimes passionais na região. A polícia ressalta a importância de campanhas educativas e de conscientização sobre relacionamentos abusivos, visando prevenir tragédias semelhantes no futuro. O caso agora seguirá para os trâmites judiciais.

