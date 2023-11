Mutirão de cadastro da tarifa social de energia vai até essa quarta em Jardim

A Prefeitura de Jardim em parceria com a Energisa está realizando o cadastro de famílias para a Tarifa Social de energia. A ação visa abranger famílias de baixa renda, atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Cadastro

O cadastro acontece no CRAS nesta terça e quarta-feira das 7h30 às 11h e 13h às 17h e na Escola Estadual Cel. Juvêncio, das 8h às 11h e 13h às 16h.

Durante o cadastramento também são feitas doações de lâmpadas fluorescentes, que são mais econômicas para cada atendimento. No local, ocorre também, a distribuição de materiais orientativos (gibi e fôlderes abordando dicas de conservação de energia e segurança nas instalações).

Na quarta-feira, dia 29, terá sorteio de 10 (dez) geladeiras para clientes cadastrados como baixa renda na Praça do Encontro, às 17h30h. As crianças e os jovens atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e a população em geral. poderão prestigiar o cinema na Unidade Móvel Educacional a partir das 18h30h.

Tarifa Social

A tarifa social da Energisa possibilita descontos de até 65% na fatura de energia. A família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal. Além disso, é necessário ter renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou de até três salários mínimos no caso de residências que possuam algum morador dependente de aparelho elétrico para manutenção da vida.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.