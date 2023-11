Em menos de 4 horas, Polícia Civil prende suspeitos por tentativa de homicídio em Corumbá 

No último sábado (25), A Polícia Civil, por meio das delegacias locais de Corumbá e Ladário, agiu com rapidez, prendendo em flagrante dois indivíduos suspeitos de uma tentativa de homicídio em menos de 4 horas.

O incidente teve início em uma conveniência no centro de Corumbá, onde a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas. Dois homens, que se encontravam em uma motocicleta, abordaram a vítima, questionando-a sobre um conflito prévio com a irmã de um dos suspeitos. A discussão escalou rapidamente, resultando em agressões físicas por parte da vítima, que alegou ter sido agredida anteriormente pela irmã do suspeito.

A situação se agravou quando um dos suspeitos, visivelmente indignado, agrediu a vítima com um tapa no rosto, proferindo ameaças de morte e identificando-se como membro do PCC (Primeiro Comando da Capital). A vítima, temendo pela própria vida, deixou o local e buscou refúgio na casa de um amigo.

No entanto, os suspeitos não desistiram e, minutos depois, perseguiram a vítima em uma motocicleta. A vítima conseguiu escapar ileso dos três disparos de arma de fogo, pulando um muro de um terreno baldio.

Diante da gravidade do ocorrido, as equipes dos Setores de Investigações Gerais de Corumbá e Ladário iniciaram diligências imediatas. Em menos de quatro horas após o incidente, os investigadores identificaram e qualificaram os suspeitos como E.L.C.S. e L.B.L.

As autoridades realizaram a prisão em flagrante dos suspeitos, conduzindo-os à Delegacia de Polícia. A detenção ocorreu sem incidentes, com o uso de algemas em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Durante as investigações, a polícia também apreendeu a motocicleta Honda CB 300 vermelha, utilizada pelos suspeitos durante a tentativa de homicídio.

Os suspeitos, E.L.C.S. e L.B.L., colaboraram com as investigações, admitindo sua participação na prática delitiva. Agora, a Justiça seguirá com o processo legal para responsabilização dos envolvidos nesse ato de extrema violência.

Com informações da Depac