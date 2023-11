Durante abordagem, suspeito avança em policiais com faca e é morto a tiros

Um jovem de 20 anos, conhecido como Marlboro, morreu na manhã de ontem (27), durante um confronto com o Batalhão de Choque no Jardim Sayonara, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o rapaz estava em uma casa abandonada, quando trocou tiros com os militares.

Conforme informações do registro policial,, equipes do Batalhão do Choque realizava uma abordagem na rua Rua Arthur Marinho, entre as ruas Prof. Zeferino Mestrinho por volta das 11h, quando durante uma vistoria em uma casa abandonada, deparou com um homem no local, além de uma senhora.

Com uma faca nas mãos, o jovem partiu para cima dos militares, quando os policiais em defesa atirou em Marlboro. Mesmo ferido, o homem saiu do imóvel ferido, caindo alguns metros à frente.

Os policiais levaram o homem até a Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) Santa Mônica, mas acabou morrendo ao dar entrada na unidade médica.

Ainda de acordo com a polícia, o jovem tinha uma extensa ficha criminal com passagens por violação de domicílio, furto, portar drogas, dano, perturbação do sossego, receptação, vias de fato, lesão corporal dolosa e furto.

