Evento de prepração de jovens para o enem 2023 acontece neste sábado

Neste sábado (21), a partir das 08h, acontece o 1° “Playbook”, evento gratuito direcionado aos jovens que estão se preparando para o Enem 2023. O foco é dar orientações sobre o ensino superior, os meios de ingresso nas instituições, considerações para a escolha do curso e dicas para a vida acadêmica.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) em parceria com o Rotaract Clube de Campo Grande. O Playbook acontece na sede da Sejuv na rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924 , Jardim dos Estados, Campo Grande – MS.

“O nome playbook é porque basicamente é uma ferramenta que oferece orientações para situações pré-definidas. Nesse caso, vamos abordar sobre critérios de avaliação para escolher uma instituição, técnicas para evitar atrasos, itens indispensáveis durante a prova, entre outras. Profissionais como psicólogos e nutricionistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas. Além disso, teremos a presença de representantes de quatro das maiores universidades do Estado”, explica o presidente do Rotaract Club de Campo Grande, Adevaldo Sales Júnior.

