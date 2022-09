Após agredir filho e obrigá-lo a ingerir bebida alcoólica, mulher vai parar na delegacia

Uma mulher, de 30 anos, moradora de Anastácio, distante a 123 quilômetros de Campo Grande, está sendo investigada por maus-tratos após agredir o filho,14, e obrigar o adolescente a ingerir bebida alcoólica.

Conforme informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar o Conselho Tutelar até a casa da suspeita. No local, o adolescente relatou ser constantemente agredido pela mãe. Em uma das agressões, ela teria tentado esfregar o rosto do filho contra o muro. O menino também contou que foi obrigado a ingerir cerveja.

No quintal da residência da mulher, os policiais encontraram diversas latas de cerveja. A suspeita, inclusive, estava bebendo no momento da abordagem. Para a polícia, os familiares relataram que a mulher faz uso de bebida alcoólica diariamente.

O adolescente, que estava com hematomas pelo corpo, e a mãe, foram levados para a delegacia. Os outros dois filhos da mulher, de 6 e 10 anos, ficaram com a avó.

O caso segue em investigação.

Leia Mais: Mulher é socorrida após ser agredida com tijolada pelo ex-marido

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.