Plano de João Resende para zerar o valor do passe de ônibus deve iniciar em Corumbá

O Diretor-executivo do Consorcio Guaicurus e do Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), acostumado com a rotina de 16h de trabalho diariamente, João Resende (PP) disputa a vaga de Deputado Federal com um planejamento pronto para evoluir a mobilidade urbana do Estado e fazer desta ideia, um caminho para outras oportunidades, seja para a educação, economia e qualidade de vida para Mato Grosso do Sul.

Com o número eleitoral 1177, João resolveu entrar na política por mudanças e principalmente pela implementação de um modelo do sistema público de transporte urbano, que atenda melhor o usuário, seja no conforto , na facilidade ao acesso e na pontualidade. Para isso, a saída seria a criação do Fundo Nacional da Mobilidade Urbana com recursos do Governo Federal, governos estaduais e prefeituras.

Durante a entrevista, Resende explica como seria a fase inicial do seu principal projeto “Ônibus para Todos – Tarifa Zero”, onde usuários do transporte público poderão embarcar e chegar aonde querem sem nenhuma despesa. Inicialmente, o plano é atender a população de baixa renda.

O projeto conjunto de Resende com as futuras autoridades políticas do Estado, seria inédito no Brasil. “O governador, com apoio da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e da bancada federal, comigo presente, montaremos um plano que atenda pessoas com baixa renda no começo. Para estimular e dar acesso para este público ao lazer, para ir ao emprego, buscar oportunidades, ou até mesmo ir ao médico.”

O plano de implementar o projeto já está sendo discutido com o candidato ao Governo do Estado Eduardo Riedel (PSDB) e o professor e candidato a Deputado Estadual Marcelo Miranda, 45001. “Corumbá seria o primeiro município de MS a ser implementado o “Ônibus para todos – Tarifa Zero”, como operação modelo.”

“Posteriormente, queremos expandir para outras cidades. O governo deve fazer o orçamento em cima dos cadastros do CadÚnico, o que custaria 14% do valor total do sistema de MS do Transporte Público Urbano, que hoje beira R$ 23 milhões,” estima o candidato.

Educação e desafogos econômicos

Na bancada federal, Resende também quer dar atenção ao fortalecimento de empregabilidade do Estado, com incentivos de captação, maior suporte ao encaminhamento de agências publicas ao primeiro emprego e vagas de trabalho para realocação de pessoas com mais de 40 anos.

Também em suas diretrizes, está a promessa de trabalho incansável para a redução de impostos no país e mais agilidade em uma reforma tributária justa que facilite a vida das pessoas e também das empresas.

Na Câmara Federal, João quer destinar verbas que financie a promoção gratuita de cursos de inglês nas escolas, uma melhor estrutura nos colégios e seu funcionamento em período integral. Para o candidato, a fomentação de creches no estado é prioridade. “Defenderei mais verbas para MS que permitam a abertura de um maior número de creches públicas na Capital e no interior, aumentando significativamente o número de vagas.”

Mais saúde e direito ao Check-up

O candidato reforça a necessidade do investimento para melhoria de postos de saúde da família, seja na infraestrutura, quanto no aumento do efetivo, melhorando as condições de trabalho de saúde primária da rede. Assim, viabilizando a regionalização dos atendimento de saúde.

“A partir de emendas parlamentares, quero aumentar o número de atendimentos de programas dos moldes de consulta única do estado, para levar assim medicina e análises de diagnósticos a pelo menos meio milhão de habitantes de MS que passariam a terem acesso a consultas especializadas”, completa.

Tolerância zero com corrupção

Caso eleito, João promete uma adesão, no futuro, de uma agenda nacional anticorrupção alinhada com o combate ostensivo à impunidade e fiscalização permanente de projetos que tramitam no Congresso, além de apresentação projetos de leis mais severas contra criminosos.