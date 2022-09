Mulher é socorrida após ser agredida com tijolada pelo ex-marido

Uma mulher, 27, foi levada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, distante a 125 quilômetros de Campo Grande, na noite de ontem (11) após ser agredida com uma tijolada na cabeça pelo ex-marido, de 41 anos.

A Polícia Militar foi acionada no final da tarde, com a informação de que uma mulher havia dado entrada no Pronto-Socorro com ferimento na cabeça.

No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo ex-marido, de quem está separada há dois meses. Após a agressão, ela foi socorrida por amigos e levada ao hospital.

O autor,41, foi preso na casa da vítima, na Vila Pinheiro e levado para a delegacia.

