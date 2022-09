Dupla armada rende vítima em estacionamento do banco e rouba R$ 22,8 mil

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira (12), para atender o caso de um roubo contra o funcionário de uma empresa de gás, de 25 anos, que realizaria o depósito de mais de R$ 22 mil no Banco do Brasil da rua Marechal Rondon, no centro de Campo Grande. A vítima foi abordada no estacionamento da agência bancária.

De acordo com o o delegado Rômulo Teixeira, o funcionário ainda estava dentro do veículo que foi até o endereço, quando foi surpreendido por dois homens armados a bordo de uma motocicleta. Os criminosos levaram uma mochila com R$ 21,6 mil em dinheiro e R$ 1,2 mil em cheque, segundo a vítima.

Na delegacia, a vítima revelou apenas que era comum a sua função de depositar diariamente os valores da empresa no banco e que já estava acostumado. Outras informações poderiam atrapalhar o andamento da investigação, conforme as autoridades.

A ocorrência foi registrada na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e deverá ser distribuída para a DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) para a instauração de inquérito policial e prosseguimentos das investigações.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf