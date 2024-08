Avião cai em Costa Rica no início desta tarde; Piloto e copiloto morreram

No ínico desta tarde(31), um avião de pequeno porte caiu próximo a uma usina de cana de açucar na cidade de Costa Rica, norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações, a queda ocorreu por volta das 12h. A aeronave pegou fogo com o impacto no solo com os ocupantes dentro.

Informações preliminares é de que as vítimas não seriam da cidade. Equipes de resgate e da polícia estão no local e a área do acidente foi isolada. Aindão não se sabe mais informações, nem o nome das vítimas. Os familiares já foram avisados da tragédia.

Confira o vídeo:

Créditos: Divulgação/ Chapadense News