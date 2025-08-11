MS oficializa agosto como mês do “Quebrando o Silêncio” e destaca combate à violência digital em 2025

Agosto se tornou oficialmente o mês do “Quebrando o Silêncio” em Mato Grosso do Sul, campanha promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia que reforça a luta contra a violência doméstica e amplia seu foco neste ano para a crescente violência digital. A partir de agora, o quarto sábado de agosto, em 2025, dia 23, será dedicado a ações e mobilizações voltadas para proteger crianças, mulheres, idosos e toda a população sul-mato-grossense.

A oficialização da campanha no calendário estadual acontece em um momento crítico, já que dados recentes da Secretaria de Comunicação do Governo Federal apontam que Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 27,25% nas denúncias de violência digital via Ligue 180 em 2024. Esse avanço alarmante evidencia a urgência de políticas públicas e iniciativas que ofereçam suporte às vítimas e previnam novos casos.

O tema deste ano, “Violência Digital: quando o perigo vem da tela”, chama a atenção para problemas como cyberbullying, fake news, exposição indevida e ameaças virtuais, que afetam milhares de pessoas em todo o estado. A campanha visa alertar famílias, escolas e comunidades para identificar sinais de violência no ambiente digital e aprender formas de proteção.

A deputada Lia Nogueira, autora da lei que oficializa a campanha em Mato Grosso do Sul, ressaltou a importância da iniciativa: “Essa oficialização é fundamental para ampliar as políticas públicas e incentivar mais denúncias, fortalecendo a rede de proteção”.

Neusa Almeida, diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista no estado e líder local da campanha, reforça a mensagem de apoio às vítimas.

“Essa oficialização no calendário do estado fortalece ainda mais o nosso compromisso de levar informação, apoio e coragem para quem sofre em silêncio. A violência, seja dentro de casa ou no mundo virtual, destrói vidas e famílias, mas juntos podemos romper esse ciclo. Nossa esperança é que cada pessoa saiba que não está sozinha e que há caminhos para proteção e denúncia.”

Durante todo o mês de agosto, diversas atividades serão realizadas em municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo palestras, fóruns, passeatas e campanhas educativas, envolvendo voluntários, instituições e comunidades em um esforço conjunto para ampliar a conscientização e o acolhimento às vítimas.

Jeanete Lima, coordenadora do projeto para a América do Sul, destaca a relevância do debate: “Falar sobre violência digital é um ato de amor e responsabilidade, especialmente com crianças e adolescentes, que são mais vulneráveis”.

A campanha reforça que a denúncia é um passo essencial para quebrar o silêncio e proteger quem mais precisa, seja contra a violência tradicional ou a digital, que avança silenciosa e ameaçadora no cotidiano. Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial da campanha, o www.quebrandoosilencio.org.

Serviço

Quebrando o Silêncio 2025 – mês de agosto

Data oficial: quarto sábado de agosto (23/08/25)

Também estão disponíveis revistas digitais que abordam o tema:

Adultos: https://f000.backblazeb2.com/file/deptos/mulher/quebrando-silencio/2025/download/Revista%20Digital%20-%20QS%202025.pdf

Teen: https://f000.backblazeb2.com/file/deptos/mulher/quebrando-silencio/2025/download/Revista%20Digital%20-%20QS%20Teen%202025.pdf

Infantil: https://f000.backblazeb2.com/file/deptos/mulher/quebrando-silencio/2025/download/Revista%20Digital%20-%20QS%20Infantil%202025.pdf

Com informações da assessoria de comunicação IASD Campo Grande

