Lula e Alckmin se reúnem para ajustar plano de contingência contra tarifas dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, na tarde desta segunda-feira (11), às 17h, no Palácio do Planalto.

O encontro tem como objetivo alinhar os últimos detalhes do plano de contingência que será implementado para minimizar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O anúncio do plano está previsto para esta semana.

As tarifas, anunciadas pelo governo de Donald Trump, entraram em vigor na última quarta-feira (6) e atingem cerca de 36% dos produtos exportados pelo Brasil para o mercado americano. Entre os setores mais afetados estão carnes, café e máquinas agrícolas — segmentos estratégicos na balança comercial entre os dois países.

Segundo dados oficiais, aproximadamente 694 produtos brasileiros, como suco de laranja, produtos de energia, aeronaves civis e suas peças, estão isentos do tarifaço.

O governo federal busca, por meio do plano, mitigar os prejuízos e fortalecer a defesa do comércio brasileiro diante das medidas tarifárias norte-americanas.

