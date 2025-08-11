Dourados inaugura primeira base do Samu 192 voltada exclusivamente a indígenas no país

Unidade atenderá cerca de 25 mil indígenas da Terra Indígena Jaguapiru e deve reduzir pela metade o tempo de espera por ambulâncias

A cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, inaugurou no sábado (9) a primeira base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) do Brasil dedicada exclusivamente ao atendimento de comunidades indígenas. O serviço, implantado pelo Ministério da Saúde, vai beneficiar cerca de 25 mil pessoas da Terra Indígena Jaguapiru e regiões próximas, com encaminhamento para hospitais de referência.

O projeto-piloto conta com 14 profissionais já contratados, entre cinco enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e quatro motoristas-socorristas. Desses, sete são indígenas bilíngues, aptos a prestar atendimento emergencial e facilitar a comunicação com os pacientes.

A implantação ocorreu no Dia Internacional dos Povos Indígenas. A expectativa do governo federal é reduzir em 50% o tempo médio de espera por ambulâncias nas comunidades atendidas. Para manter o serviço, serão investidos R$ 341 mil por ano.

“Essa ação, realizada em uma data muito simbólica [o Dia Internacional dos Povos Indígenas] e em um local de alta densidade demográfica, integra um conjunto de esforços para garantir atenção integral à população indígena, começando pela atenção primária à saúde”, afirmou o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, em nota.

Segundo o Ministério da Saúde, a unidade de Dourados integra o plano de expansão do Samu 192, que pretende alcançar todas as regiões do país até o fim de 2026, incluindo territórios de difícil acesso e aldeias.

