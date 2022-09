MS contabiliza mais de 2 mil pacientes por acidentes de trânsito

Após a pandemia, uma das preocupações está na maior gravidade apresentada por esses pacientes

O número de casos de acidentes de trânsito atendidos pelo SUS em Mato Grosso do Sul registrou queda de 2021 para 2022: os dados fornecidos pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) são do sistema de informações hospitalares do SUS, e consta que, de janeiro a julho de 2021, ocorreram 2.934 atendimentos para esses pacientes; já no mesmo período de 2022, os números somaram 2.242. Os números levam em conta os incidentes com ciclistas, motos, carros e pedestres.

Apesar do decréscimo, nos seis primeiros seis meses de 2022, a Santa Casa de Campo Grande confirmou a O Estado que registrou atendimento a 2.509 pacientes que deram entrada na urgência e emergência do Pronto-Socorro, vítimas de acidentes de trânsito. Um dos fatores de destaque pelo hospital foi em relação aos perfis dos pacientes, uma vez que todos os atendidos neste ano deram entrada com lesões mais graves, necessitando, assim, de mais intervenções cirúrgicas, o que gerou uma alta demanda de cirurgias e superlotação nas áreas de internação.

Já em todo o ano de 2021, o Pronto-Socorro do hospital recebeu 2.998 pacientes vítimas de acidentes de trânsito, sendo que, destes, 2.334 foram do sexo masculino e 664 do sexo feminino. Naquele ano, as ocorrências culminaram com a morte de 61 pessoas. Quando se observam os números gerais, 1.741 ocorrências envolveram motociclistas. Além disso, os atendimentos aos pacientes de trânsito em 2021 fizeram com que 2.002 pessoas necessitassem de alguma abordagem cirúrgica.

Embriaguez ao volante

Em um levantamento realizado por O Estado, de janeiro a setembro de 2022, foram registradas 134 ocorrências de acidentes com embriaguez, de acordo com dados fornecidos pelo BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito). O que é uma situação muito preocupante, já que a ingestão de álcool é uma das principais motivações das ocorrências registradas em Mato Grosso do Sul.

Segundo dados disponibilizados pelo Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), as infrações por dirigir sob a influência de álcool, de janeiro a agosto de 2022, somaram 1.578, e não houve queda significativa nos números de infrações nos últimos quatro anos. Em 2019, nesse mesmo período foram registrados 1.628, em 2020, 1.586, e em 2021, 1.526.

Preocupação nacional

Os acidentes constantes são uma realidade vivenciada em todo o país e, por isso, tornaram-se um problema de saúde pública nacional, pois, de acordo com um estudo feito pela Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Trânsito), entre março de 2020 e julho de 2021, o SUS registrou um total de 308 mil pessoas internadas por acidentes de trânsito. Com isso, a ONU (Organização das Nações Unidas) estima que o Brasil gaste 3% de seu PIB (Produto Interno Bruto) com acidentes de trânsito todos os anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, uma média de 642 pessoas são internadas todos os dias, vítimas de acidentes de trânsito no país. Em 2011, a média diária de matrículas foi de 480. Ou seja, o número de pessoas hospitalizadas por acidentes de trânsito aumentou 34% em dez anos. Nem mesmo as medidas de distanciamento social da COVID-19 impediram o aumento da violência nas estradas, mostram os números. Em 2020, o país registrou cerca de 188 mil internações por acidentes desse tipo. Em 2021, esse número aumentou em 24%, para 234.000 pessoas.

Por Camila Farias – Jornal O Estado MS

