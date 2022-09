Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com a Lua na sua Casa das Transformações, você tende a agir com coragem, porém o seu lado desconfiado deve ficar aceso e te deixar com o pé atrás. Preste atenção nos seus instintos! Tudo indica que irá levar a sério os negócios e as finanças, sobretudo se lida com o dindim dos outros, e tem grandes chances de subir na vida. Pode pintar maior interesse por mistérios, pesquisa e espiritualidade. Na área amorosa, o clima é hot, hot, hot, migos e migas de Áries! Quem está na pista pode curtir um lance excitante e divertido, mas que talvez não dure tanto. Agora se tem um mozão e rolou um fight entre vocês, o momento é perfeito para fazerem as pazes, sobretudo na cama.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sua quarta começa com a Lua trazendo uma vibe intensa em suas relações pessoais e profissionais. Com coragem e integridade, tem tudo pra seguir seus instintos e se dar bem. Seu lado desconfiado vem forte e deve manter o pé atrás em com todo mundo, e aí pode ser difícil te enganarem. Mas como seu lado ciumento também dá as caras, precisa segurar o freio pra não sufocar seus queridos. No amor, a energia é de fertilidade. Bom momento para engravidar ou plantar a semente de algo que você e o mozão sonham para o relacionamento. Se está na pista, aposte no seu lado romântico, que está bombando, para fisgar o crush. Há chance de iniciar um romance.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tudo indica que irá levar o serviço bem a sério, meu cristalzinho. Seu signo tende a ficar mais fechado e na sua, focando em suas tarefas e obrigações. Há sinal de excelentes chances de crescer no seu emprego. Na saúde, as emoções podem causar instabilidades e diminuir o seu pique. Ainda bem que você conta com uma força de vontade poderosa para mudar hábitos ruins e fazer sacrifícios. Se já encontrou um amorzinho, a relação tem tudo pra fluir fácil, fácil. Aposte na sua criatividade pra aperfeiçoar o romance e a intimidade. Agora se ainda não se amarrou, pode pular de galho em galho em busca de curtição – e tem tudo pra viver momentos deliciosos.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O dia promete ser topíssimo, Câncer! A Lua está divando no seu paraíso astral e promete deixar o seu signo mais corajoso, determinado e intenso. Tudo indica que terá facilidade pra se relacionar com todo mundo. A sorte pode sorrir pra você, bora fazer uma fezinha, participar de um sorteio ou rifa. No seu tempo livre, deve se jogar de cabeça nas diversões e nos prazeres da vida. Se está em busca de um amorzinho, prepare o coraçãozinho pois pode pintar romance! E o céu avisa que uma relação iniciada agora tem tudo pra ser bem estimulante. Agora se já encontrou sua alma gêmea, talvez comecem um novo capítulo no relacionamento de vocês.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sua criatividade está em alta e você deve ter facilidade pra resolver qualquer tarefa ou perrengue no serviço, principalmente se faz home office, trabalha num negócio de família ou toca uma atividade extra de casa. Em casa, tudo indica que vai levar a sério os assuntos domésticos e familiares. Só cautela com o seu lado mandão pra não gerar tensão com ninguém, hein, meu amigo/minha amiga de Leão. Se o romance não está lá aquela belezura, mas a paixão continua, o céu avisa o momento é perfeito pra novos começos. Então bora usar a imaginação pra agitar a relação. Se está na solteirice, um parente pode dar um empurrãozinho e te apresentar alguém.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Tô vendo aqui que o seu signo talvez fique mais reservado, fechado, sem ficar falando sobre seus sentimentos e pensamentos mais íntimos, virginiana e virginiano. Mas seu lado observador e desconfiado estão on e aí será difícil alguém te passar a perna. Nos estudos, você tende levar as coisas a sério e mandar bem em pesquisas ou na resolução de problemas. No romance, dar um rolê com o seu mozão tem tudo pra ser uma delícia. Agora se pintou um fight entre vocês, o momento é favorável para conversarem e fazerem as pazes. Se tem um crush em vista, talvez seja a hora de dar match e investir num bate-papo. A energia é bem boa pra iniciar um romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Prepare-se pra tirar o pé da lama, Libra, meu consagrado! É que a Lua passeia pela sua Casa da Fortuna e revela que, além de levar as finanças a sério, você deve ter ótimas ideias pra ganhar mais dinheiro. Contando com mais coragem, determinação e bons instintos, tem tudo pra colocar seus planos em prática e ter sucesso. Siga a sua intuição na hora de fazer negócios. Com o mozão, o momento é perfeito pra estimular a relação com pitadas de romantismo, fantasia e sentimento. Há grandes chances de vocês conquistarem a casa própria. Se está na pista, pode dar match num contatinho interessante e o lance promete ser bem divertido. Curta sem moderação!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua destaca o seu lado intuitivo, corajoso e esperto hoje. Com muita vontade e seriedade, tem tudo pra se jogar no trabalho, alcançar o sucesso e subir na vida. Sua memória também está poderosa e não deve esquecer o que fazem pra você, sobretudo as ofensas. Eita! Pra evitar tretas, controle seu jeito rancoroso e vingativo, que também vem forte. Como a energia do dia é de fertilidade em alta, aproveite para plantar algo agora pois essa semente tem tudo pra germinar e render bons frutos. Com o mozão, momento excelente pra irem atrás dos sonhos e ambições que têm em comum. Se tem uma notificação preferida, é uma boa hora pra iniciar um romance sério.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O céu tá mostrando que você deve levar mais a sério os seus assuntos pessoais e profissionais hoje. Talvez o seu signo prefira trabalhar sozinho ou afastado dos colegas e chefes. Se for possível, o serviço promete ser bem mais produtivo. Tudo indica que irá aprofundar as suas emoções e controlar seus instintos impulsivos, evitando meter os pés pelas mãos. Nos assuntos amorosos, a Lua revela que o que não era bom ou não deu certo deve ficar no passado. Vida que segue, coleguinha de Sagitário! Com o mozão, a fase é ótima para colocar em prática uma nova ideia, plano ou recomeçar. Caso esteja na pista, momento favorável pra conhecer novos contatinhos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Capricornianes, a Lua destaca a sua garra, poder de decisão e capacidade de fazer sacrifícios para conquistar os seus sonhos pessoais e profissionais. Tudo indica que vontade de crescer na vida estará mais forte do que nunca e você irá se esforçar pra valer. Há boas chances de contar com a ajuda dos amigos, principalmente os mais próximos, para alcançar os seus objetivos. Com o mozão, estimular o romance com demonstração de paixão e carinho deve fazer um bem incrível pra vocês. Se desejam aumentar a família, a fase é de fertilidade – bora iniciar os trabalhos! Se está na pista, o medo de ficar encalhada(o) talvez te leve a buscar um amorzinho.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A carreira está em foco hoje. Tudo indica que você irá se interessar mais pela sua profissão e levará as suas tarefas bastante a sério. Pode até fazer alguns sacrifícios para alcançar as suas metas e ambições. E há grandes chances de ver os seus esforços renderem frutos. Pode chegar ao topo, meninos e meninas de Aquário! Nos assuntos do coração, a energia é favorável para iniciar algo novo. Com o mozão, talvez seja uma boa hora para irem atrás de um sonho ou objetivo que têm em comum. Caso esteja na solteirice, dar o primeiro passo com o crush deve resultar em romance. Pode pintar paixonite por uma pessoa do trabalho.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tudo indica que desejará coisas que tragam maior satisfação emocional e abram os seus horizontes, inclusive na área profissional. Seu sexto sentido promete bombar hoje, piscianos amados. Seguir os seus instintos pode te levar a ótimos caminhos e resultados. Nos estudos, sobretudo de faculdade, você tende a levar suas obrigações a sério. De quebra, conta com talento para pesquisas e resolução de problemas. Se já se amarrou, mas o romance anda mais parado que uma estátua, boa hora pra você e o mozão sacudirem a poeira. Passeio ou viagem deve agitar a relação. Se está na pista, há chance de rolar uma aventura ou lance passageiro que irá levantar a sua bola.

Veja a previsão para o seu signo dos dias anteriores.

