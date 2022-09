MS-178 ganhará tela de proteção de animais por meio do Estrada Viva

Em Bonito, a MS-178 irá receber a implantação de uma tela condutora de fauna, basicamente uma cerca guia, com o objetivo de diminuir o número de animais atropelados no local. É o que afirma a ordem de serviços publicada nesta segunda-feira (19). A iniciativa é do Governo do Estado, por meio do Programa Estrada Viva.

Os 38 rolos de 50 metros de cerca do modelo Javaporco foram doados pela Fundação Neotrópica do Brasil e ficaram a cargo da C.A.D Ferreira Alves Eireli, que irá realizar a sua instalação . Os 1900 metros da tela com dez fios na horizontal serão implantados entre o fim do perímetro urbano de Bonito, próximo à rotatória de acesso ao Balneário Municipal, e no trecho entre as pontes dos rios Formoso e Formosinho.

A instalação da cerca viva na MS-178 também atende o compromisso firmado com as instituições do movimento ‘Bonito Não Atropela’. “Estamos sempre atentos ao diálogo e sugestões. Sabemos da importância de garantir a segurança dos usuários e da fauna nas rodovias estaduais e nesse caminho estamos trabalhando, lembrando do compromisso que temos com a probidade em administrar o recurso público”, disse o secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio.

Com a ordem de serviços já expedida, os trabalhos para a instalação devem começar nesta semana.

