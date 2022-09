Show do 4 Amigos bate recorde de público em Campo Grande

A procura foi tão grande que foram necessárias seis sessões e todas estavam completamente lotadas

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Realizado neste fim de semana, no último sábado (17), a apresentação dos 4 Amigos – Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato – foi um marco no segmento de shows de stand-up comedy em Campo Grande: a procura foi tão grande que foram necessárias seis sessões realizadas em um único dia, a fim de atender a todos os interessados a contento.

Os quatro comediantes levam à risca a definição de amizade do dicionário: “Sentimento de afeição, estima, ternura que une uma pessoa a outra sem implicar, necessariamente, a existência de laços de família”. Dihh, Thiago, Afonso e Márcio são amigos de longa data e, a partir da ideia de montar um grupo para simplesmente ter um show em teatro que pudesse ser viabilizado, surgiu o maior grupo de stand-up do Brasil. A proximidade entre os comediantes fica evidente tanto dentro quanto fora dos palcos.

Além da qualidade individual dos integrantes em suas performances – capazes de fazer rir até o mais sisudo dos seres –, quando se juntam, a risada é ainda mais garantida.

Os quatro se revezam no palco ao longo do show, sempre com a presença do mestre de cerimônias, que apresenta cada um dos outros comediantes durante o espetáculo. Os estilos únicos e muito bem definidos de cada comediante agregam qualidade e diversidade ao show.

Como era de se esperar, em Campo Grande, o show surpreendeu e agradou ao público. Para a estudante de enfermagem Victoria Taborda, este foi o primeiro show que viu do grupo. “Um dos melhores da minha vida! Existe uma ligação incrível com o público, desperta o nosso melhor lado dentro, uma experiência única. Eu assistiria novamente e recomendo muito, pois, são pessoas de muito profissionalismo, um show de qualidade, bem produzido e inspirador”, afirma Victoria.

Para a modelo e professora de dança Lorenna Brazil, também foi o primeiro show, e as impressões foram as melhores possíveis. “Foi incrível, os artistas entregaram tudo e supriram todas as minhas expectativas. Na minha opinião, o diferencial é a interação com o público, sem filtros, e livres para fazerem piada com qualquer coisa”, conta. Ela ainda afirma que assistiria novamente e indicaria o show. “Com certeza, assistiria novamente e indicaria a outras pessoas, por ser uma experiência maravilhosa, que rende boas risadas e, claro, ajuda muito a deixar o dia mais leve.”

Os quatro

Dihh Lopes nasceu em São Paulo e começou no stand-up comedy em 2009. O artista sempre se destacou pelas observações sobre o cotidiano, que apresenta em seus shows e garante muitas gargalhadas do público. Ele é um dos fundadores e integrante do 4 Amigos.

Thiago Ventura é de Taboão da Serra, São Paulo, e conquistou o público pelo seu jeito sincero e despojado. As histórias que ele viveu na “quebrada” se tornaram temas de piadas, e sua família sempre é citada em seus shows. Administrador formado, fez oficina de improvisação teatral com a professora Rhena de Faria, do Jogando no Quintal, teatro no Teatro Escola Macunaíma e faz stand-up comedy desde 2010 atendendo empresas e o publico aberto.

Afonso Padilha é curitibano e é referência quando se trata de stand-up. A comédia sempre esteve presente em sua vida, mas foi a partir de 2010 que começou a levá-la como trabalho. Além dos shows solos nos principais teatros e casas de shows, faz parte do 4 Amigos. Como roteirista já escreveu peças de teatro, esquetes para canais como o Porta dos Fundos e o Comedy Central. Em abril de 2020, lançou seu primeiro livro infantil “Papai, cadê o vovô?”, com ilustração de Guilherme Bandeira.

Márcio Donato começou sua vida no stand-up comedy em 2010, se apresentando em alguns bares de São Paulo e em grupos de comédia. Destacando-se por sua versatilidade em abordar variados temas em cima do palco, Márcio é conhecido por sempre demonstrar indignação e temperamento explosivo, desabafando tudo de uma maneira muito engraçada que faz todo o público cair na gargalhada.

Veja também: Bioparque Pantanal destina cotas para visita de idosos e pessoas com deficiência

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.