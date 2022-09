Motociclista é arrastado por 34 metros após ser atingindo por veículo

Câmeras de segurança mostram um motociclista de 27 anos sendo arrastado por mais de cerca de 30 metros, após ser atropelado por um veículo, modelo Honda Civic, na BR-262, próximo a BR- 262, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para Santa Casa com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo.

Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou os primeiros atendimentos, o motociclista que estava em uma Honda Fan 150, saiu da Rua Manoel de Oliveira Gomes, sentindo a rodovia pela faixa da direita, surpreendido pelo carro, quando trocava de faixa, sendo atingindo pelo veículo. O acidente aconteceu no domingo (17), mas foi divulgado as imagens somente hoje.

Com o impacto da colisão, o jovem foi arrastado por 34 metros. O veículo parou ao tombar as margens da BR-262. O condutor do carro não se feriu.

Em vistoria ao automóvel, os policiais encontraram garrafas de vodca. O condutor não fez teste do bafometro. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, onde investiga o caso.

Até o momento não se sabe o estado de saúde da vítima.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.