Em campanha General Braga Neto visita o Estado

A capital recebe o candidato vice – presidente do PL, o General Braga Netto nesta terça-feira (20), que fará campanha para o presidente Bolsonaro, cumprindo inúmeras visitas nesta quarta-feira (21).

Faltando 12 dias para as eleições, o General a convite do candidato ao governo Capitão Contar (PRTB), irá nos principais pontos de Campo Grande como a tradicional visita ao Mercadão, no calçadão de 14 de julho, no Relógio da Afonso Pena, irá em rádios, jornais e Tv locais além de almoçar com empresários e terminar com um pronunciamento oficial quando irá falar do plano de Governo e pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sua chegada está prevista nesta terça (20), às 16h e após a agenda repleta de visitas na quarta (21), ele apresentará o “Plano de Governo” previsto para 202/2026 e fará um pronunciamento para apoiadores às 19h30.

O presidente não vem ao Estado devido sua ida a Inglaterra no enterro da Rainha.

Confira a agenda completa:

Agenda General Braga Netto

Campo Grande – MS

*Terça feira (20/09/22) *

16:00 hs

Recepção ao General na chegada ao Aeroporto Internacional.

*Quarta Feira(21/09/22) *

9:00 hs – Visita do General ao Mercado Municipal e na pastelaria do Japonês.

10:00 hs – Visita ao centro da cidade no calçadão da 14 de julho a partir do Relógio da Afonso Pena.

12:00 hs – Entrevista em Rádio de Campo Grande.

13:00 hs – Almoço com produtores, empresários, comerciantes e apoiadores no restaurante “Steak Store” na Via Park.

14:00 hs – Visita em um veículo jornal local

16:30 hs – Entrevista em Rede de TV

18:00 hs – Apresentação do próximo “Plano de Governo” na gestão 2023/2026

Salão de Convenções do Hotel Jandaia. (Na 13 c/ a Barão)

19:30 hs – Pronunciamento do General Braga Netto e Jantar em encontro de confraternização com apoiadores da chapa Bolsonaro&BragaNetto

Restaurante Varandas Altos da Afonso Pena.

