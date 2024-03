Motoristas de aplicativo paralisam atividades na terça-feira, em protesto a projeto de lei

Com o avanço da tecnologia vários serviços foram criados, um deles são as corridas feitas por aplicativos, acabam sendo muito úteis, principalmente nas grandes cidades. A viagem com mais conforto e mais rápida é um dos principais pontos nos dias de hoje.

Nesta terça-feira (26), motoristas de aplicativo farão uma paralisação contra o PL (Projeto de Lei) 12/2024, que prevê a regulamentação do trabalho da categoria. Está agendada uma carreata pelas principais vias da cidade, o que pode afetar a oferta de veículos nos aplicativos de mobilidade.

O projeto, que segue tramitando no Congresso Nacional, tem levantado desconfiança entre os motoristas de aplicativo, que alegam que as mudanças diminuirão seus ganhos e não resultará em melhorias.

Para o Presidente da Associação de Parceiros de Aplicativos de Transportes de Passageiros e Motoristas Autônomos de Mato Grosso do Sul(APPLIC-MS), Paulo Pinheiro as condições impostas na lei prejudica a classe, pois o valores são injustos com o trabalhador . ” Esses valores aí não condiz com a realidade, você ficar oito horas trabalhando nas plataformas pra ganhar mil quatrocentos e doze reais chega a ser uma fronte a categoria. ” Relatou

Com a previsão de inicio para às 9h na Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, o grupo deve seguir em carreata passando pela Assembleia Legislativa, Governadoria, Bioparque Pantanal, seguindo em direção à Praça Ary Coelho até a Praça do Tereré, na orla do Aeroporto Internacional de Campo Grande. onde será a concentração final.

