Grêmio segura reação do Flu e vence no Brasileiro Feminino de Futebol

Três partidas movimentaram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol neste domingo (24). No duelo com mais gols, o Grêmio derrotou o Fluminense por 3 a 2 no Estádio Aírton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS).

As gremistas subiram para terceiro lugar, com os mesmos seis pontos do Corinthians, que fica à frente por ter melhor saldo de gols. As paulistas jogam nesta segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, no duelo que encerra a rodada.

O Fluminense segue com quatro pontos na sexta posição. Se vencessem, as cariocas iriam para a liderança provisória do Brasileirão, ultrapassando, pelo saldo de gols, o Cruzeiro, que chegou a sete pontos no sábado (23), com a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

As gaúchas saíram na frente aos sete minutos do primeiro tempo, com Caty. A atacante recebeu na entrada da área e bateu no canto direito de Amanda Coimbra, que chegou a defender no primeiro momento, mas deixou a bola escapar.

Aos 37, a meia Dayana Rodríguez conseguiu o desarme na intermediária e rolou para a atacante Raquel Fernandes chutar, dentro da área. A goleira do Fluminense fez boa defesa, mas a própria Rodríguez, na pequena área, aproveitou a sobra e ampliou. No minuto seguinte, a lateral Raíssa Bahia avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para a atacante Cássia soltar a bomba no canto esquerdo de Amanda Coimbra e marcar o terceiro do Grêmio.

O Fluminense reagiu aos sete minutos do segundo tempo. A meia Carol cobrou falta na área pela esquerda e a zagueira Gislaine desviou de cabeça para as redes. Aos 18, após um bate-rebate na área, a bola sobrou para a atacante Annaysa chutar de primeira, próxima à meia-lua, no ângulo esquerdo da goleira Vivi. As cariocas pressionaram, mas o Grêmio segurou a vantagem.

América vira no fim

Assim como o Fluminense, o Santos começou o domingo de olho na liderança, mas frustrou o torcedor. As santistas até abriram o marcador contra o América-MG, mas as Spartanas reagiram e ganharam por 2 a 1, de virada, na Arena Gregorão, em Contagem (MG).

As paulistas, que poderiam assumir o primeiro lugar em caso de vitória por dois gols de diferença, ocupam a sétima posição, com os mesmos quatro pontos do Fluminense, mas com saldo de gols inferior. As mineiras, que estavam na zona de rebaixamento, também chegaram a quatro pontos e aparecem em 11º lugar, devido ao saldo negativo.

As santistas abriram o marcador aos 16 minutos da etapa final. A lateral Dani Silva cobrou escanteio pela direita e a zagueira Janaína, de cabeça, mandou no canto da goleira Tainá. Aos 40, a atacante Lilian foi derrubada na área. A zagueira Karol Arcanjo cobrou a penalidade e empatou para as donas da casa.

Seis minutos depois, nos acréscimos, a meia Silvani lançou a atacante Valéria Lima, que dividiu com a goleira Karen Hipólito. A bola quicou, pegou efeito e foi em direção ao gol. A zagueira Camila Martins afastou no primeiro momento, mas a arbitragem entendeu que a bola havia cruzado a linha e validou o gol da vitória, diante de muita reclamação das santistas.

Botafogo vence fora

Outro time que perdeu a chance de assumir a ponta foi o Palmeiras, que recebeu o Botafogo, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), e foi superado por 2 a 0. As Gloriosas assumiram a oitava colocação e ultrapassaram as Palestrinas, que caíram para nono, fora da zona de classificação às quartas de final. Ambas somam quatro pontos, mas o saldo de gols das cariocas é melhor.

Aos 20 minutos do segundo tempo, a atacante Nathane partiu em contra-ataque pela esquerda e cruzou rasteiro para Kewllen. A volante recebeu na entrada da área, deslocou duas marcadoras e bateu na saída da goleira Natascha, abrindo o placar. Nos acréscimos, Kewllen levantou na área pela direita, Natascha e a lateral Bruna Calderan trombaram e a atacante Gabrielle Itacaré completou para o gol vazio, definindo o marcador em Jundiaí.

Com informações da Agência Brasil.

