Motociclista de 23 anos perde a vida em acidente com alta velocidade

Por volta das 13h do último domingo (23), Gabriel Matheus Canepa Moreira, 23, perdeu a vida em um grave acidente entre uma motocicleta Honda CBR 300R e uma caminhonete Toyota Hilux, no cruzamento entre as Rua José Antônio e Rua Antônio Maria Coelho, na região central de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o motorista do veículo declarou que descia em velocidade compatível com a sinalização e não furou o sinal, quando foi surpreendido pela batida da motocicleta contra o lado direito da caminhonete, no limite da roda dianteira.

Gabriel morreu na hora da colisão e tudo indica que ele avançou o sinal vermelho e estava em alta velocidade. Em seguida, o motorista envolvido no acidente ficou no local prestando socorro a vítima, porém nada pode fazer. Na sequência, ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo.

Por fim, foi acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma Guarnição do BPMTRAN (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) e a Pericia Criminal. Eles realizaram os trabalhos de levantamento, isolamento e perícia do local.

O delegado plantonista Drº Pablo Ricardo Campos dos Reis contatou que, no endereço da fatalidade havia um semáforo que estava em perfeitas condições de funcionamento.