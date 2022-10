UFMS tem pontos de descarte de resíduos durante a Semana Lixo Zero

A Semana Lixo Zero é uma ação criada pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) e realizada anualmente em mais de 170 cidades em todo o país. Durante a semana são arrecadados papel, papelão, vidro, alumínio, plástico, óleo de cozinha usado, pilhas, lâmpadas e baterias, medicamentos vencidos, eletrônicos, pen drive, monitores, teclados, cabos, celulares, mouse, televisores, notebooks, entre outros.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já implantou pontos para descarte de resíduos durante a Semana Lixo ZeroHaverá a arrecadação de resíduos em todos os câmpus, os quais, posteriormente, serão destinados a empresas, instituições e associações, para que seja feita a destinação ambientalmente e socialmente correta do que for arrecadado.

Na Cidade Universitária, os resíduos devem ser entregues no prédio do Mercado Escola, ao lado do Ginásio Moreninho, na capital. No local haverá a distribuição de mudas de árvores.

“A UFMS e o ILZB firmaram parceria para tornarem a Semana um evento fixo do calendário acadêmico da Universidade, além de outras ações relacionadas à temática ambiental e sustentável”, comenta o diretor da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável (Dides), Leonardo Chaves.