Outubro Rosa: Projeto Casa Rosa realiza Caminhada pela Vida

Idealizador e Médico Mastologista do projeto, Dr. Victor Rocha reforça a importância de ter hábitos de uma alimentação saudável e a praticar exercícios físicos

O projeto Casa Rosa, idealizado pelo vereador Dr. Victor Rocha realizou neste sábado (22) a Caminhada pela Vida em alusão ao Outubro Rosa e a saúde da mulher. O evento foi para reforçar a importância do diagnóstico precoce ao câncer de mama e ainda incentivar hábitos de alimentação saudável e a prática de exercícios físicos.

“Tenho dedicado minha vida profissional a cuidar da saúde das mulheres. Como vereador decidi ampliar essa atuação como forma de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital. Por isso, o Projeto Casa Rosa está há 11 meses de portas abertas atendendo mulheres de Campo Grande e de outros 34 municípios. Oferecendo: consultas, exames, diagnósticos e encaminhamento ao tratamento ao câncer de mama. A Caminhada pela Vida, além de ressaltar a importância do diagnóstico precoce, também vem mostrar que adotar um estilo de vida mais saudável é benéfico para todos”, pontuou o Dr. Victor Rocha.

Esse evento é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. “O coração está transbordando de felicidade de alegria, por estar com essas mulheres, que todas tem uma história para motivar vocês que pode ter ou já tem um luta pela frente seguir conosco nessa caminhada com o Dr.Victor Rocha”, destacou a primeira paciente e embaixadora da Casa Rosa, Emilly Coffacci.

Eliza Montes, paciente da Casa Rosa que foi diagnosticada com câncer de mama com menos de 40 anos, reforça a importância do autoexame e da realização dos exames de rotina. “Graças ao Projeto Casa Rosa descobri o câncer de mama e estou em tratamento. Participar dessa caminhada é uma forma de alertar a importância da prevenção seja em qualquer idade”, relatou.

E nesse momento tão especial, Maria Vidal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana/Anastácio não poderia faltar e ressaltou “É muito importante sempre alertarmos as mulheres o cuidado com a sua saúde e o autoexame”.