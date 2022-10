Acidente entre camionete e ônibus na BR-163 acaba em três mortes

Três pessoas morreram em um acidente na manhã desta segunda-feira (24), na BR-163 próximo à Nova Alvorada do Sul, a 110 km de Campo Grande. A colisão ocorreu entre uma camionete Hilux e um ônibus, com 25 passageiros. Entre as vítimas foi identificado um homem chamado Norival Francisco da Silva.

De acordo com as informações noticiadas pelo jornal Alvorada Informa, o acidente aconteceu no quilômetro 351 da via, por volta das 3 horas da madrugada. Informações preliminares são de que o motorista da Hilux teria invadido a pista contrária batendo de frente contra o ônibus. Na camionete estava o motorista e dois passageiros.

Devido a colisão, a camionete Hilux ficou totalmente destruída e encostada nas margens da rodovia. O motorista e um passageiro morreram na hora. O motorista do ônibus também morreu no local do acidente. O motorista do ônibus foi identificado como Norivaldo Francisco da Silva.

Antonio Darlei dos Santos foi identificado como o condutor da caminhonete. O passageiro foi identificado como Joedi Pereira Elias. Ambos morreram presos entre as ferragens.

A identidade do terceiro ocupante da Hilux é Antonio Giovan de Oliveira, que foi socorrido e levado em estado grave para o hospital de Nova Alvorada do Sul. Os passageiros de ônibus foram encaminhados para o tratamento; e quatro tiveram ferimentos leves.

Com informações do jornal Alvorada Informa

