Motocicleta com casal bate na traseira de veículo parado na BR-262

Por volta de 15h30 desta sexta-feira (3), um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de uma empresa privada atrasou o trânsito na BR-262, em Campo Grande, sentido a Três Lagoas, próximo Autódromo da Capital.

Conforme apurado, as vítimas da moto se trata do piloto, de 20 anos, e uma jovem que estava na garupa, de 18 anos. Ambos tiveram fraturas na perna direita.

De acordo com o motorista do Fiat Fiorino envolvido na batida, ele estava parado na via enquanto obedecia à sinalização de pare e siga, no trânsito da região, por conta das obras no asfalto. Foi quando a motocicleta, por circunstâncias a serem apuradas, bateu na traseira do veículo.

No local, a polícia não soube explicar se a motocicleta estava em alta velocidade ou o piloto se distraiu na condução da moto. Com o impacto, o carro da empresa quase acabou colidindo com outro veículo que estava também parado a frente.

O trânsito ficou lento na rodovia e um engarrafamento foi formado aos poucos. A polícia esteve no local, assim também a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar que socorrer as vítimas.

