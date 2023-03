Homem encontrado morto a pauladas havia sido preso por furto

Morto a pauladas encontrado por policiais durante entrega de intimação, havia sido preso na tarde desta quinta-feira (2), por furto aponta histórico policial. O homem de 50 anos, que não teve o nome revelado, foi preso após moradores acionarem a Polícia Militar para comparecer em uma residência na Rua P-15 no Bairro Planalto, em Chapadão do Sul, onde homem estaria tentando furtar uma residência.

No local, os militares foram informados pelos populares que após ter sido flagrado pelos moradores o autor pulou o muro de volta e correu. Durante diligências de buscas, os policiais foram avisados novamente que o autor havia adentrado uma segunda residência no final da Rua P-15, já chegando na Avenida 33. O homem então foi localizado e negou que estava adentrando as casas, mas diversos moradores do entorno afirmaram que o mesmo havia sim invadindo as casas para furtar.

Diante dos fatos foi dado a voz de prisão e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Não se sabe as circunstâncias e quais medidas foram tomadas, mas o homem foi liberado e retornou para casa, sendo assassinado a pauladas entre ontem e hoje.

Caso – Durante entrega de intimação, policiais encontraram um homem, de 50 anos, suspeito de cometer furtos, morto a paulada em sua residência, na manhã desta sexta-feira (3), em Chapadão do Sul, a 321 quilômetros de Campo Grande. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil do município.

Conforme informações, uma equipe policial foi até a residência da vítima localizada na Rua P-15, esquina com a Avenida 33 intimá-la para que, posteriormente, ela fosse ouvida em declarações acerca de um delito de furto, em que o homem figurava como suspeito.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com a porta do imóvel encostada e passou a chamar pelo suspeito, que não respondeu, gerando estranhando na corporação.

Como a residência não possuía muros, os policiais tiveram fácil acesso e entraram no imóvel, momento em que encontraram a vítima já sem vida, caída na cozinha. O homem apresentava diversas lesões, sendo a mais grave na cabeça.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: