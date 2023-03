Pane elétrica causa incêndio em picape na BR-060

Um incêndio em um veículo chamou atenção na BR-060, próximo à rotatória que dá acesso aos municípios de Maracaju e Nioaque, em Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande. Uma Fiat Toro pegou fogo com o motorista e mais um ocupante dentro do carro, ambos a caminho da cidade de Jardim.

Conforme o site local Noticidade, o motorista havia feito uma revisão no veículo e acredita que houve uma pane elétrica, o que ocasionou o incêndio. Assim que perceberam que o carro estava pegando fogo, eles pararam no acostamento da rodovia e saíram do veículo. Felizmente, não houve nenhum ferimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou cerca de 2500 litros de água e LGE (Líquido Gerador de Espuma) para conter as chamas, principalmente devido ao vazamento de combustível no local. Infelizmente, a picape que, segundo informações, não possuía seguro, foi completamente consumida pelas chamas.

O incêndio chamou a atenção dos motoristas que passavam pela rodovia, causando congestionamento na região. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no local, auxiliando na segurança da via.