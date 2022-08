A 2ª edição dos Jogos Campo-Grandenses Universitários Inter Atléticas começa nesta quinta-feira (18), às 18h, no Centro Municipal de Treinamento (Cemte), localizado na Rua Tropeiro esquina com a Rua Estefânia, no Bairro Carandá Bosque.

O jogos universitários busca fomentar o esporte competitivo junto aos universitários campo-grandenses, oportunizando a prática do esporte favorecendo as relações sociais entre os participantes e a realização de eventos de esporte competitivo. A intenção também é propiciar o encontro entre as atléticas universitárias, das diferentes instituições de ensino superior do município.

Haverá disputas no masculino e feminino nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Ao todo, disputarão aproximadamente 20 equipes universitárias.

“É um grande evento esportivo que fomenta o esporte local, entre as instituições de ensino e que leva entretenimento para nossa população. As universidades têm boas equipes que disputam”, comentou o diretor presidente da Fundação de Esporte, Odair Serrano.

A secretária Municipal da Juventude, Laura Miranda, fala da importância da parceria. “Seguimos as diretrizes do Estatuto da Juventude, que fala sobre o direito ao desporto e ao lazer, que o jovem tem direito à prática desportiva a seu pleno desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participação.”

As inscrições para participar iniciaram do dia 25 ao dia 09 de agosto. Para efetivar as inscrições cada instituição (Atlética Universitária) doou 1 kg de alimento não perecível por atleta, que serão doados ao FAC e posteriormente distribuídos de fundo para famílias em situações de vulnerabilidade. As inscrições foram entregues pelo representante da equipe.

Os jogos, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), terá entrada gratuita.

