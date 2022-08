Homem cai em córrego na Ernesto Geisel e bate a cabeça em parte rasa

Um homem, ainda não identificado, caiu no córrego da Avenida Ernesto Geisel, na manhã de hoje (16), no bairro Amambaí, em Campo Grande. A vítima bateu a cabeça na parte seca de concreto e foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa da Capital.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no trecho da Ernesto Geisel com a Rua Tonico de Carvalho. Equipes da Polícia Militar e dos Bombeiros com a viatura URSA estiveram no local e usaram uma escada para socorrer a vítima.

Segundos os militares o homem aparentemente caiu sozinho de uma altura de aproximadamente seis metros. “Ele foi sedado para manter os sinais vitais, que estão estáveis”, acrescentou o capitão Quintana, do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi coberta por uma manta térmica, imobilizado e foi encaminhado com trauma encefálico para o hospital.

Confira mais informações na live:



Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: