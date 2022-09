Morre André Ragalzia, ex-combatente da 2° Guerra Mundial

O ex-combatente da 2° Guerra Mundial, André Ralgazia, morreu na noite desta quinta-feira (29), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Natural de Aquidauana e tendo a cidade de Jardim como morada, o homem de 101 anos, deixa uma viúva, onze filhos, vinte netos e vinte e quatro bisnetos.

Segundo a nota oficial divulgada pela Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira – ANVFEB/MS, Ralgazia incorporou o Exército Brasileiro em 14 de junho de 1944, no 1º Esquadrão do 10º Regimento de Cavalaria, de Bela Vista – MS, além de ter integrado a Força Expedicionária Brasileira – FEB, como Soldado, no 6º Regimento de Infantaria (6º RI), de Caçapava – SP.

Embarcou para Itália em 2 de julho de 1944, integrando o 1º escalão da Força Expedicionária Brasileira – FEB. Participou da 2° Guerra Mundial até o seu final, no Dia da Vitória. Regressou para o Brasil em 18 de julho de 1945, onde participou de toda a Campanha no Teatro de Operações da Itália. Após um período em solo brasileiro, retornou a vida normal com o status legal de ex-combatente.

Pela sua conduta na guerra e durante toda a vida, André recebeu diversa condecorações, como por exemplo a Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes, da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira – ANVFE, a Medalha de Campanha da Força Expedicionária Brasileira, do Governo Brasileiro e a Medalha Cruz Européia, da Federação Italiana dos Combatentes Aliados – FIDCA.

Com o falecimento de Ralgazia, resta apenas mais um remanescente dos quase mil pracinhas de Mato Grosso do Sul que foram com a FEB para a Itália, entre 1944 e 1945, estando ele com mais de cem anos.

O velório do ex-combatente seguirá por toda a manhã na Capela da Pax Universal, em Aquidauana. O sepultamento acontecerá ainda na tarde desta sexta-feira (30), no Cemitério do Centro da Cidade, também em Aquidauana.

