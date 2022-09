Morre na Capital ex-combatente da 2º Guerra Mundial

O veterano que participou da Força Expedicionária Brasileira (FEB), da 2º Guerra mundial, Agostinho Gonçalves da Mota, morador de Campo Grande, faleceu nesta terça-feira (6), aos 97 anos em uma casa de repouso e será sepultado neste 07 de setembro, recebendo todas as honrarias organizadas pelo CMO (Comando militar do Oeste).

Agostinho, veterano do 11º Regimento de Infantaria Regimento Tiradentes (FEB), foi um daqueles quase mil pracinhas do Mato Grosso do Sul que foram com a FEB para a Itália, entre os anos de 1944 e 1945. No Estado ainda há dois ex -pracinhas com mais de cem anos vivos.

O velório acontece na Capital no cemitério Parque das Primaveras das 10h às 14h.

Segundo a nota de falecimento ele se tornou notório, também, por ser o autor de icônicas frases, tais como: “a guerra acabou, porque era o meu aniversário” e, também, “estou 99,9 por cento bem”.

Agostinho faz parte da história do país e faleceu por causa natural.