Moradora de Rio Verde morre em acidente e carreta pega fogo na BR-163

A moradora de Rio Verde do Mato Grosso, Verônica Rodrigues, 36, morreu em acidente entre um carro e uma carreta na tarde desta terça-feira (26), no quilômetro 658 da BR-163, entre Rio Verde do MT e São Gabriel do Oeste.

Verônica foi vítima de uma colisão frontal, entre o veículo que dirigia e uma carreta, numa curva da rodovia, a aproximadamente 17 quilômetros de Rio Verde. Após a colisão os dois veículos foram jogados para fora da pista. Segundo Edição MS. o carro foi arremessado do outro lado da pista, parando no acostamento e um das rodas foi lançada a aproximadamente 30 metros do carro. O caminhão que estava carregado com farelo começou a pegar fogo e a cabine ficou destruída. O motorista conseguiu sair da carreta antes das chamas se propagarem e foi encaminhado para o Hospital de Rio Verde com alguns ferimentos. O fogo ainda se alastrou para a vegetação à beira da pista.