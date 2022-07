Com o hit ‘Envolver’, Anitta é indicada pela primeira vez ao VMA; confira lista completa

Pela primeira vez, uma artista solo brasileira foi indicada ao VMA (Video Music Awards), prêmio promovido pela MTV. A cantora Anitta, de 29 anos, está concorrendo na categoria de “Melhor Música Latina” com o hit “Envolver”. A lista dos indicados foi divulgada hoje (26) pela MTV.

A música chegou ao 1º lugar mundial no Spotify em março com mais de 6 milhões de reproduções.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhou o video dos indicados na categoria e comemorou. ” Colecionando primeiras vezes” disse Anitta em seu Twitter.

Primeira vez, Primeira vez, primeira vez…. colecionando primeiras vezes. #HumildadeEdisciplina — Anitta (@Anitta) July 26, 2022

Anitta também foi a primeira brasileira a fazer parte do rol de performers do evento e cruzar o tapete vermelho em 2021, se tornando agora a primeira brasileira solo a ser indicada ao prêmio. Em 2020, Any Gabrielly, que tinha 17 anos na época, foi a primeira artista brasileira a ser indicada no prêmio, na categoria “Melhor Grupo”, como parte do grupo Now United.

Os artistas mais indicados no prêmio foram Lil Nas X, Jack Harlow e Kendrick Lamar. Os rappers concorrem em sete categorias cada.

Na sequência, aparecem Doja Cat e Harry Styles com seis cada, a rapper sendo a mulher mais indicada nessa edição. Drake, Ed Sheeran, Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift e The Weekend foram lembrados em cinco categorias cada.

A premiação acontece no dia 28 de agosto em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Indicações

Clipe do ano

Doja Cat — “Woman” — Kemosabe Records / RCA Records Drake ft. Future & Young Thug — “Way 2 Sexy” — OVO/Republic Ed Sheeran — “Shivers” — Atlantic Records Harry Styles — “As It Was” — Columbia Records Lil Nas X, Jack Harlow — “INDUSTRY BABY” — Columbia Records Olivia Rodrigo — “brutal” — Geffen Records Taylor Swift — “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) — Republic Records

Artista do ano

Bad Bunny — Rimas Entertainment Drake — OVO/Republic Ed Sheeran — Atlantic Records Harry Styles — Columbia Records Jack Harlow — Generation Now / Atlantic Records Lil Nas X — Columbia Records Lizzo — Atlantic Records Música do ano

Adele — “Easy On Me” Billie Eilish — “Happier Than Ever” Doja Cat — “Woman” Elton John & Dua Lipa — “Cold Heart (PNAU Remix)” Lizzo — “About Damn Time” The Kid LAROI & Justin Bieber — “STAY”

Artista em ascensão

Baby Keem Dove Cameron GAYLE Latto — Streamcut / RCA Records Måneskin SEVENTEEN — PLEDIS

Melhor parceria

Drake ft. Future & Young Thug — “Way 2 Sexy” Elton John & Dua Lipa — “Cold Heart (PNAU Remix)” Lil Nas X, Jack Harlow — “INDUSTRY BABY” Megan Thee Stallion & Dua Lipa — “Sweetest Pie” Post Malone & The Weeknd — “One Right Now” ROSALÍA ft. The Weeknd — “LA FAMA” The Kid LAROI & Justin Bieber — “STAY”

Melhor clipe de Pop

Billie Eilish — “Happier Than Ever” Doja Cat — “Woman” Ed Sheeran — “Shivers” Harry Styles — “As It Was” Lizzo — “About Damn Time” Olivia Rodrigo — “traitor”

Melhor clipe de Hip Hop

Eminem & Snoop Dogg — “From The D 2 The LBC” Future ft. Drake, Tems — “WAIT FOR U” Kendrick Lamar — “N95” Latto — “Big Energy” Nicki Minaj ft. Lil Baby — “Do We Have A Problem?” Pusha T — “Diet Coke”

Melhor clipe de Rock

Foo Fighters — “Love Dies Young” Jack White — “Taking Me Back” Muse — “Won’t Stand Down” Red Hot Chili Peppers — “Black Summer” Shinedown — “Planet Zero” Three Days Grace — “So Called Life”

Melhor clipe de música alternativa

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me” Imagine Dragons x JID — “Enemy” Machine Gun Kelly ft. WILLOW — “emo girl” Måneskin — “I WANNA BE YOUR SLAVE” — Arista Records Panic! At The Disco — “Viva Las Vengeance” Twenty One Pilots — “Saturday” WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker — “G R O W”

Melhor clipe de música latina

Anitta — “Envolver” Bad Bunny — “Tití Me Preguntó” Becky G X KAROL G — “MAMIII” Daddy Yankee — “REMIX” Farruko — “Pepas” J Balvin & Skrillex — “In Da Getto”

Melhor clipe de R&B

Alicia Keys — “City of Gods (Part II)” Chlöe — “Have Mercy” H.E.R. — “For Anyone” Normani ft. Cardi B — “Wild Side” Summer Walker, SZA & Cardi B — “No Love (Extended Version)” The Weeknd — “Out Of Time”

Melhor clipe de K-POP

BTS — “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” ITZY — “LOCO” LISA — “LALISA” SEVENTEEN — “HOT” Stray Kids — “MANIAC” TWICE — “The Feels”

Melhor clipe com mensagem

Kendrick Lamar — “The Heart Part 5” Latto — “P*ssy”

Lizzo — “About Damn Time” Rina Sawayama — “This Hell” Stromae — “Fils de joie”

Melhor direção

Baby Keem & Kendrick Lamar — “family ties” Billie Eilish — “Happier Than Ever” Ed Sheeran — “Shivers” Harry Styles — “As It Was” Lil Nas X, Jack Harlow — “INDUSTRY BABY” Taylor Swift — “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Melhor direção de fotografia

Baby Keem & Kendrick Lamar — “family ties” Camila Cabello ft. Ed Sheeran — “Bam Bam” Harry Styles — “As It Was” Kendrick Lamar — “N95” Normani ft. Cardi B — “Wild Side” Taylor Swift — “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Melhor direção de arte

Adele — “Oh My God” Doja Cat — “Get Into It (Yuh)” Drake ft. Future & Young Thug — “Way 2 Sexy” Kacey Musgraves — “simple times” Lil Nas X, Jack Harlow — “INDUSTRY BABY” Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa — “Sweetest Pie”

Melhores efeitos visuais

Billie Eilish — “Happier Than Ever” Coldplay X BTS — “My Universe” Kendrick Lamar — “The Heart Part 5” Lil Nas X, Jack Harlow — “INDUSTRY BABY” Megan Thee Stallion & Dua Lipa — “Sweetest Pie” The Kid LAROI & Justin Bieber — “STAY”

Melhor coreografia

BTS — “Permission to Dance” Doja Cat — “Woman FKA twigs ft. The Weeknd — “Tears In The Club” Harry Styles — “As It Was” Lil Nas X, Jack Harlow — “INDUSTRY BABY” Normani ft. Cardi B — “Wild Side”

Melhor edição

Baby Keem & Kendrick Lamar — “family ties” Doja Cat — “Get Into It (Yuh)” Olivia Rodrigo — “brutal” ROSALÍA — “SAOKO” Taylor Swift — “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) The Weeknd — “Take My Breath”

