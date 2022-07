Homem é autuado após provocar incêndios em Corumbá

A Polícia Militar Ambiental autuou um homem por realizar incêndios na cidade de Corumbá, na tarde de ontem (25). A equipe constatou que o proprietário havia realizado uma limpeza da área de pastagem. Além disso, amontou a vegetação de arbustos e galhadas em leiras e incendiou o material.

Provocar incêndio em mata ou floresta é crime. A pena é reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Antes de realizarem o flagrante, os policiais realizavam trabalhos preventivos e informativos por meio de panfletagem e de educação ambiental em prevenção aos incêndios na operação Prolepse nas propriedades rurais do município.

Enquanto visitavam uma propriedade rural, localizada à rodovia MS-325, conhecida como estrada Carandazal, a aproximadamente 150 km da cidade, a equipe localizou o incêndio em vegetação de arbustos e galhadas em leiras.

O infrator, de 38 anos, residente em Jardim, foi orientado quanto a proibição da queima controlada, inclusive, para quem possuía licença e não havia realizado a queima, e depois foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00.

Palestras para conscientizar o produtor rural

Recentemente, a Polícia Militar Ambiental realizou palestras para produtores rurais de Corumbá, O objetivo era minimizar os problemas ambientais no campo. O tema principal foi relativo às normas legais para o desenvolvimento de atividades que envolvam alterações ambientais nas propriedades.

Outro ponto importante da palestra foi sobre prevenção de focos de incêndios. A queimada controlada está proibida no Estado de Mato Grosso do Sul até 31 de dezembro de 2022, inclusive, com suspensão de autorizações concedidas anteriormente, e a difusão da Revista Informativa do Produtor, que resume a base informativa legal para as atividades rurais principais desenvolvidas no dia-dia nas propriedades.

