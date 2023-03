Morador de MS morre em acidente de motocicleta em rodovia do Paraná

Um morador de Mato Grosso do Sul, identificado como Gedson Araújo Gomes, de 50 anos, morreu após ser arremessado da motocicleta que conduzia pela PR-180, no trecho entre os municípios paranaenses de Cascavel e Juvinópolis. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15).

Conforme apuração, o homem era natural de Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas infelizmente apenas confirmou o óbito da vítima.

De acordo com as informações divulgadas pelo jornal local, o homem conduzia uma moto BMW F800 pela rodovia, sentido Cascavel a Juvinópolis, quando próximo ao km 324 perdeu o controle da direção do veículo em uma curva e acabou sofrendo o acidente. O corpo foi arremessado e foi parar na canaleta às margens da rodovia. A motocicleta ficou bastante danificada, o que mostra a violência do impacto.

Segundo o Subtenente Jorge, do Corpo de Bombeiros, o acidente poder ter ocorrido há horas antes do atendimento. O local foi sinalizado por agentes do DER (Departamento de Estrada e Rodagens) com auxílio de uma viatura dos Bombeiros. Uma equipe da Perícia foi acionada para realizar os procedimentos padrões no local.

O corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) para que a identificação oficial fosse realizada e bem como os demais trâmites antes da liberação aos familiares.

Com informações do jornal CGN

