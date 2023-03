CTG Farroupilha promove 1º Jantar Italiano do ano e baile, nesse sábado

O CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha, o mais antigo de Campo Grande, promove nesse sábado, dia 18, o primeiro Jantar Italiano do ano com um delicioso cardápio de massas assinado pelo chef Cleber Romero Pacheco, além de frango assado, arroz e salada. Após o jantar, o fandango animado – outra especialidade do CTG Farroupilha – prossegue até a madrugada comandado pelo Conjunto Uirapuru.

O chef Cleber Romero Pacheco tem larga experiência no preparo de massas e molhos, tudo fresco e artesanal. Sua equipe vai preparar para esse evento as massas tradicionais da cozinha italiana: fettuccine branco ao molho pesto, fettuccine verde (espinafre) ao molho branco com brócolis, rondelli recheado com presunto e queijo ao molho rose, lasanha à bolonhesa e lasanha de frango. O jantar será servido às 21 horas e ficará disponível enquanto tiver comida.

Além disso, no bar serão oferecidas bebidas diversas, não podendo faltar o acompanhamento indispensável das massas: um bom vinho.

O CTG Farroupilha é o mais antigo de Campo Grande – completou 61 anos no início de março – também o mais antigo fora do Rio Grande do Sul, em atividade. Tem à frente da diretoria, o patrão Altair Vettorazzi e a patroa Iraci.

Serviço

O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, no bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes. Os ingressos para o Jantar Italiano podem ser solicitados pelo telefone (67) 99290-7049 ou 99983-5810.

O ingresso individual está sendo vendido a R$ 50,00 até o dia da festa. Na portaria o ingresso custará R$ 60,00. As bebidas não estão inclusas nesses valores. Crianças até 7 anos não pagam, de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. O CTG fornece pratos, talheres e taças.

