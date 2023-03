Alan Guedes viabiliza recurso para obras paradas em Dourados

O prefeito de Dourados, Alan Guedes está em Brasília desde a última segunda-feira (13), para diversas agendas em prol da segunda maior cidade do Estado.

Guedes aproveitou para tratar de pautas como o destravamento de obras paralisadas durante encontro com a ministra de Planejamento e Orçamento Simone Tebet (MDB), também esteve com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França para falar sobre o Aeroporto de Dourados, além de visitar os federais do Estado.

Preocupado com obras inacabadas, o prefeito discutiu o tema com a ministra Tebet. “A ministra Simone Tebet nos garantiu máximo empenho para destravar recursos de obras paralisadas em Dourados. Isso inclui asfalto, drenagem, urbanismo, educação, saúde e diversas outras frentes. Não me importa a sigla partidária, quem quiser ajudar Dourados nós estamos abertos a sentar à mesa.”, adiantou o prefeito.

Guedes em sua rede social também postou sobre o encontro com o deputado Rodolfo Nogueira e com o deputado Marcos Pollon. “Trazendo demandas de Dourados para o nosso deputado federal @rodolfonogueirams. Muito obrigado pelo carinho e sensibilidade com a nossa terra. Nosso grande parceiro no Congresso Nacional e um grande representante da direita do Mato Grosso do Sul!”, concluiu.

