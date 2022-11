Meteorologia estima chuva até o feriado em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para o fim de semana e para o feriado da proclamação da república (15) indica que o tempo seco irá dar uma trégua em Mato Grosso do Sul. Desde a madrugada desta sexta-feira (11), a chuva que atingiu MS deve continuar nos próximos dias, pois a previsão aponta que o tempo deve seguir instável, com chance de chuvas, pelo menos até o dia 15.

Sábado (12): A previsão indica tempo instável, com chuvas a qualquer hora do dia de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento (que podem atingir valores acima dos 70 km/h) e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a formação de instabilidades atmosféricas estão associadas ao deslocamento de cavados aliado ao fluxo de calor e de umidade vindo da Amazônia e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Domingo (13) e Segunda-Feira (14): Entre estes dois dias a previsão indica tempo instável, com probabilidade de chuvas intensas com acumulados que podem atingir valores acima de 50 mm/24h. Além disso, espera-se tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Isto ocorre devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia (ventos de noroeste), deslocamento de cavados (favorece a formação de nuvens e chuvas) e o sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

São esperadas temperaturas mínimas entre 21/22°C e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste do estado. Nas regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste mínimas entre 22/25°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínima entre 22/23°C e máxima de até 29°C.

Terça-Feira (15): A previsão indica que na região sul do estado o tempo volta a ficar mais firme com sol, porém com bastante nebulosidade devido a passagem de uma frente fria oceânica. Porém, na região centro-norte não se descartam chuvas e tempestades, com os maiores acumulados previstos para as regiões norte e bolsão do estado.

São esperadas temperaturas mínimas entre 18/20°C e máximas de até 29°C nas regiões sul e leste do estado. Na região norte, mínimas entre 21/24°C e máximas de até 32°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de até 29°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com rajadas de vento entre 30-50 Km/h