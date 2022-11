Jovem que estuprou prima por 8 anos é condenado a 12 anos de prisão

Um rapaz, de 26 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por estuprar sua prima por cerca de 8 anos, em Campo Grande. A condenação foi publicada no Diário da Justiça de hoje (11).

Segundo apurado, os abusos começaram quando a menina tinha 5 anos, descobertos apenas em 2018, quando ela tinha 14 anos. O pai da vítima teria começado a estranhar o comportamento da menina, passando a questioná-la sobre o que estava ocorrendo.

A menina, então, contou que o primo tinha a estuprado e tampado sua boca para cometer o crime. Ela ainda relatou que, em uma das ocasiões que foi abusada, o autor teria convidado outro homem para cometer o estupro.

Na época, a menina passou pelo setor psicossocial da Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde foi constato o crime.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Leia Mais: Falha mecânica, obriga motorista pular de caminhão que derrubou poste em Coxim

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.