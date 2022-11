Prefeitura conclui novo acesso ao bairro Tiradentes pela rua Cayova

Após uma semana de obras, está pronto o prolongamento da Rua Fernão Dias, no Bairro Vilas Boas, trecho de 150 metros que abre novo acesso ao Bairro Tiradentes pela Rua Cayova. Na tarde de ontem (10) foi concluído o asfaltamento do prolongamento que começa na Avenida Três Barras, onde foi implantada a travessia de tubulação da drenagem.

Por enquanto o trecho aberto não será liberado ao tráfego. Antes serão feitos o meio-fio e a calçada. No local, o semáforo já está sendo implantando.

A sinalização horizontal será feita assim que estiver concluída a obra no cruzamento da Fernão Dias com a Avenida Três Barras. O projeto está sendo avaliado pelos técnicos da Agetran, sobretudo, a questão das conversões a direita ou a esquerda.

Os motoristas que estiverem na Fernão Dias seguirão até a Rua Cayova, onde poderão chegar na Avenida Zharan, sem passar pela Três Barras. Se o destino for a região do Bairro Tiradentes, a opção é seguir até a Marquês de Lavradio e dai à Avenida José Airton Nogueira.

Alternativas

O prolongamento da Rua Fernão Dias, que integra as obras de pavimentação do Park Dallas, além de criar outra alternativa de acesso do Vila Boas ao centro da cidade e a bairros como o Tiradentes, será uma rota alternativa quando forem iniciadas as obras de reordenamento do trânsito na rotatória Três Barras/José Nogueira Vieira Saraiva.

Para voltar a Três Barras pela Fernão Dias, é necessário seguir até a Rua Araújo Lima, entrar na Domingos Jorge Velho e então retornar a Três Barras.

Quando o prolongamento for aberto ao tráfego, o motorista que vier no sentido inverso, bairro/centro, trafegando pela Avenida José Nogueira Vieira, entrará na Rua Final, em seguida na Marques de Lavradio e Cayova. Outra alternativa será pela Rua 10 de Maio.