Abstenção entre convocados do CNH MS Social chega a 85% na Capital

Dos 416 aprovados pelo programa CNH MS Social em Campo Grande, apenas 62 compareceram à Agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) no pátio Central no último sábado (19). Mais 416 estão convocados para este sábado (26).

Na ocasião foi realizada a primeira chamada dos convocados da Capital que já saíram do atendimento com o exame psicológico feito, para dar encaminhamento aos próximos passos da primeira habilitação.

Ao todo foram 832 aprovados em Campo Grande, 114 em Aquidauana, 70 em Anastácio, 11 em Bodoquena, 15 em Dois irmãos do Buriti, 28 em Miranda, 204 em Corumbá, 34 em Ladário, 47 em Aparecida do Taboado, 21 em Cassilândia, 15 em Chapadão do Sul, 43 em Costa Rica, 4 em Inocência, 5 em Paraíso das Águas e 73 em Paranaíba.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, a agência e a Central de Exames foi aberta apenas para recepção dos beneficiários, mas o movimento surpreendeu negativamente.

“Nós publicamos no diário oficial e atualizamos no site de cadastro dos convocados que deve estar atento já que esses são os canais oficiais. Os que perderam a data da convocação do dia 19, serão chamados para o dia 3 de dezembro e os que mesmo assim não comparecerem à agência, serão desclassificados infelizmente”, descreve.

Os selecionados fazem parte da última convocação com a cidade de Campo Grande e as regionais de Aquidauana, Corumbá e Paranaíba neste mês. Os mais de 1.500 candidatos selecionados e já convocados para o Programa devem comparecer à uma das agências do Detran-MS em data e hora indicada.

“Cada cidade e regional tem sua programação, começamos nesta sexta e sábado em Bodoquena e Campo Grande e as demais cidades a partir desta segunda-feira (21). Os candidatos devem consultar a data e hora programada para cada cidade e comparecer a agência com original e cópia do documento de identificação”, completa.

A publicação com o nome dos 1.519 selecionados, data e hora para o comparecimento à agência do Detran de cada município, está descrita no suplemento do Diário Oficial da última quinta-feira (10).

O documento contém data, hora e endereço, bem como a relação de documentos necessária. Nos municípios com menos selecionados o comparecimento está previsto para um único dia, já nos que tem um número maior, entre três e seis dias.