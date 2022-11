MS tem previsão de tempo instável e possibilidade de tempestades

Para esta terça-feira (22), a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuva fraca e moderada. Porém, existe a possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, podendo ultrapassar 70 km/h, além de uma eventual queda de granizo. Essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em conjunto ao intenso fluxo de calor e umidade e ao sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Em Mato Grosso do Sul, as mínimas previstas para está terça (22) variam entre 20°/24°C, já as máximas ficarão entre 25°/34°C. Ponta Porã figura como a cidade mais fria do Estado, com as temperaturas entre 20°/25°c, seguida de Iguatemi, com 21°/26°C. Já Paranaíba, nesta terça, será o município mais quente, com as temperaturas entre 23° a 34°C. Campo Grande inicia a terça registrando 22°C, porém durante o dia as temperaturas não se elevam tanto, parando nos 27°C.

Em uma grande parte do Mato Grosso do Sul, os ventos irão atuar do quadrante oeste/sudoeste com rajadas de vento entre 40-60 Km/h e pontualmente podem atingir os 70 km/h. Todos os municípios do Estado tem previsão para pancadas de chuva nesta terça-feira (22), então não esqueça do guarda-chuva. Além disso, uma frente fria oceânica pode resultar em uma leve queda de temperaturas no Estado a partir de hoje.

