Série da Wandinha Addams estreia nessa quarta

Aguardada por muitos, a nova série de comédia de terror da Netflix, protagonizada pela atriz norte-americana Jenna Ortega, de 20 anos, estreia amanhã (23) na plataforma de streaming. “Wandinha” promete muitos mistérios e coloca a família Addams em uma nova narrativa.

A produção, dirigida e produzida por Tim Burton, irá acompanhar a filha de Mortícia e Gomez, que após ser expulsa de seu último colégio, passará a frequentar a Escola Nunca Mais, um lugar para os “excluídos”, onde seus pais estudaram.

Cética, mórbida e sombria, Wandinha não aprova a mudança e planeja fugir desde o início. Entretanto, já no primeiro episódio se vê envolvida em um grande mistério após ter sua primeira visão. Ao decorrer da temporada, segredos são revelados e a personagem busca desvendar o que está acontecendo na cidade e em sua escola, enquanto lida com novas relações.

Leia Mais: Terça Otaku: hoje é dia de tempura, um empanado de camarão

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.