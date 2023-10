Diversão em Cena: Espetáculo “Frankinh@’ acontece neste sábado em Três Lagoas

A peça é inspirada no clássico Frankstein

Neste sábado, 28 de outubro, acontece em Três Lagoas o espetáculo “Frankinh@ – Uma história em pedacinhos” . A peça é do premiado grupo Gompa e será realizada no Galpão da NOB em duas sessões gratuitas, umas às 16 h e outra às 18h.

A peça

Frankinh@ tem inspiração na obra Frankenstein, de Mary Shelley. A peça é multifacetada, pois mistura o teatro, a dança, a narração e música para contar a história de um criador e sua criatura. Temas como, a solidão, bullying, amizade, criatividade e aceitação das diferenças são abordados, trazendo recursos de ciências e ilusionismo.

Camila Bauer dirige a peça, que possui cerca de 45 minutos. A faixa indicativa é de 6 anos. O espetáculo é promovido pela Fundação ArcelorMittal con Prefeitura de Três Lagoas e parceiros. A temporada 2023 do Diversão em Cena faz parte das comemorações pelos 35 anos da Fundação.

O galpão da NOB fica localizado na Avenida Rosário Congro, 560, Três Lagoas.

Confira abaixo a sinopse da peça.

Victor Frankenstein é um jovem esquisito e solitário que, quase sem querer, acaba criando alguém para lhe fazer companhia, desafiando os limites da ciência e de sua própria idade. No entanto, a criatura não sai exatamente como ele queria. Afinal, quase nada sai como a gente deseja. Victor precisa entender que Frankinh@ tem vontades próprias e é bem diferente do que ele imaginava. Mas que isso não era ruim. Muito pelo contrário, essa era uma coisa divertida. Assim, os dois vivem juntos grandes aventuras e passam a se transformar e a aceitar suas diferenças.

