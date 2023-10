Mais de 40 mil pessoas devem passar pelos três cemitérios públicos da Capital

Faltando apenas uma semana para o Dia dos Finados, os cemitérios públicos da Capital passam por limpeza e reformas. A expectativa é que 40 mil pessoas passem pelo Santo Amaro, Santo Antônio e Cruzeiro.

Marcelo Fonseca, gestor dos cemitérios públicos, explica que o horário de visitas será estendido por uma hora, das 6h às 17h. No Santo Amaro, localizado na Vila Sobrinho, nove partes do muro caíram, deixando expostos os túmulos dentro do terreno e não dará tempo de arrumar, por isso, foram colocados tapumes.

A reportagem do jornal O Estado foi até o cemitério Santo Amaro e encontrou a dona Lindinalva Costa, 62. Ela conta que trabalha há oito anos no local, limpando túmulos.

“É um trabalho árduo, embaixo do sol, carrego água e os produtos de limpeza em uma carretinha. Normalmente, limpo 40 túmulos por mês, na época de Finados, esse número chega a 100”, afirmou.

Lindinalva continua explicando que no Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados a demanda pelo serviço aumenta. “Tenho que aproveitar as oportunidades, é o momento de fazer uma grana extra, é uma grande oportunidade de fazer o meu décimo terceiro salário”.

O Dia dos Finados é uma data em que as pessoas vão visitar entes e amigos que partiram, é um dia dedicado aos mortos e a suas almas. O secretário- -adjunto da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Eneas Netto, comenta sobre os reparos e espera dar dignidade às famílias. “Vamos deixar tudo nos devidos conformes, para poder receber as famílias com o mínimo de dignidade. Aqui, no Cemitério Santo Amaro, já recuperamos e reativamos a segunda capela, que estava inativada. São duas capelas e quando nós chegamos aqui, uma estava fechada e sem condições de uso, agora após toda a manutenção, ambas estão prontas para uso”. No Santo Amaro, estão sepultados 47.606 corpos; no Cemitério do Cruzeiro, outros 32.987 e no Santo Antônio existem, atualmente, 15.593 sepultados.

Vendedores de flores

A partir da próxima semana serão demarcados espaços para os vendedores de flores, para evitar que obstruam a passagem de pedestres e veículos. Finalizando as demandas, no dia 31 de outubro, próxima terça-feira, os auditores-fiscais da Semadur fiscalizarão os cemitérios.

Por Thays Schneider.

