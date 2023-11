Meteorologia alerta para temporal e alagamento no sul do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta, prevista para durar até às 21h desta sexta-feira (28), para 31 cidades de Mato Grosso do Sul para temporal com chuvas entre 20 a 50 mm (milímetros), ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo, em razão da atuação de uma frente fria.

A mudança climática acontecerá principalmente nas regiões leste e sudoeste de MS. As cidades que estão na lista são: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

A previsão para o final de semana no Estado é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço da alta pressão pós-frontal que favorece o tempo quente e seco, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).