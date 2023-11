Confira a Agenda Cultural para este fim de semana na Capital

Neste sábado (29), o Clube Estoril encerra o mês com o “Arraiá” do Portuga. Com início previsto para as 16 horas, a tradicional festa da associação luso-brasileira garante entrada gratuita para os sócios do clube e, para os convidados, o valor simbólico de R$ 5 ou a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

O “arraiá” da associação é conhecido por ser umas das festanças caipiras mais animadas da região, com uma programação voltada para adultos e crianças. Repleto de atividades típicas, como quadrilhas, comidas, pescaria, dentre outros entretenimentos, o evento também promete músicas folclóricas, forrós e DJ, propondo um repertório que agrade a um público diverso.

A programação do evento desenvolve-se em duas partes, às 16h, com brincadeiras especialmente preparadas para crianças e, às 19h, os adultos são contemplados com diversas atividades. O Clube Estoril localiza-se na rua Silvino Tomé Veríssimo, 20, no bairro Jardim Autonomista. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312- 0400 ou (67) 99604-7643.

A programação para o domingo envolve muito improviso e humor, com a apresentação de Maria Quitéria, no Barole Bar. A apresentação compõe o evento “Arena do Riso”, promovido pelo bar e restaurante, e promete um espetáculo irreverente, cheio de repentes e interação com o público, repleto de muito humor. A personagem Maria Quitéria é interpretada pelo artista sul-mato- -grossense Arce Correia e virou uma sensação no meio humorístico. O evento começa às 19 horas e os ingressos variam de R$ 40,00 a 120,00 e podem ser comprados pelo site Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/maria-quiteria-em-campo-grande-arena-do-riso/2052227).

Espaço Sesc

O Espaço Sesc, ação do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio em parceria com o shopping Norte Sul Plaza, leva a magia do circo para toda a família, em apresentações gratuitas. No sábado (29), em sessões às 15h e 16h, a Cia. HabiliDoces encanta o público com sua arte circense misturada a contações de histórias, em números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau.

No domingo (30), nos mesmos horários, é a vez do ilusionista Thiper apresentar suas “Interações Mágicas”. A performance cênica tem como objetivo cativar e motivar o público, por meio da arte mágica e do ilusionismo. O espetáculo, baseado na história do autor, promete inserir a plateia em um clima de mistério e magia, envolvendo conceitos clássicos e contemporâneos da arte mágica.

Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura no Instagram: @sescculturams e Facebook: sescculturams.

Sexta-feira (28/7)

Shopping Bosque dos Ipês

Pela primeira vez no Centro-Oeste, o shopping Bosque dos Ipês recebe o parque indoor da DC Comics. A atração conta com diversos ambientes instagramáveis, interatividade, ambiente com realidade aumentada dos personagens da Liga da Justiça, dos Jovens Titãs, Batman e Mulher-Maravilha. As famílias farão uma verdadeira imersão ao Mundo DC. Os valores dos ingressos custam: passaporte DC Comics R$ 40 (individual); passaporte Batman R$ 70 (duas pessoas do mesmo grupo); passaporte Jovens Titãs R$ 100 (três pessoas do mesmo grupo) e passaporte Liga da Justiça R$ 120 (quatro pessoas do mesmo grupo). Ainda, os clientes do Clube Bosque Alphaville de Vantagens ganham uma foto impressa (uma por CPF) e é necessário apresentar o cartão no momento da compra.

Por lá tem a Arena Trampolim – os últimos dias, com uma parede de escalada, mega tobogã, escorregadores, áreas com quatro mil cubos de espuma e equipamentos com 3,9 mil molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança. Hoje (28), funciona das 10h às 22h, na praça central do shopping, a preço de R$ 50, com direito à duração de 50 minutos. A cada minuto excedente será cobrado R$ 1 por minuto e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local.

Shopping Campo Grande

Em sua última edição do mês de julho, o tradicional Quintal Sesc, que acontece toda sexta-feira no estacionamento da loja Riachuelo, do shopping Campo Grande, estará com horário estendido nesta época de férias escolares e com diversas oficinas infantis para a diversão da criançada. Começa às 15h, com brincadeiras recreativas da equipe Brinquemania. Às 16h, tem oficina para as crianças produzirem o bilboquê, um brinquedo antigo que consiste em uma esfera de madeira, com um orifício central, que é presa por uma corda a uma espécie de suporte, que também pode ser feito com materiais recicláveis. Tem ainda oficina gourmet com a Lancheria, contação de histórias e musicalização com Nano e Santiago, recreação com a Trupe Guavira e show musical com Renata Sena.

Ainda tem o Parque Vila dos Dragões, da BN Entretenimentos, que chegou à praça central do shopping. A novidade é inspirada no mundo viking e no enredo do aclamado filme “Como Treinar o Seu Dragão”. Cristais iluminados e tochas artificiais completam a decoração, que recria a atmosfera mágica e imersiva do mundo nórdico e promete encantar crianças e adultos. Para quem ainda não assistiu “Barbie”, o Cinemark está com sessões e ingressos disponíveis. Confira em https://www. cinemark.com.br/campo-grande.

Sábado (29/7)

Shopping Bosque dos Ipês

Amanhã tem Sesc no Bosque com Erika Espíndola e Flávio Bernardo. O show é uma comemoração ao Mês do Rock, a apresentação começa às 19h, na praça de alimentação, do shopping Bosque dos Ipês e é totalmente gratuito.

Como prévia para o show de Chitãozinho e Xororó, a loja O Boticário, do shopping Bosque dos Ipês realizará retoques de maquiagem, gratuitos, para quem for assistir ao show da dupla. Os serviços começam a partir das 18h e vão até às 22 horas.

Em seguida, a dupla Chitãozinho e Xororó vem, mais uma vez, ao Bosque dos Ipês, com o show “Por Todos os Tempos”, que comemora seu 50 anos de carreira. A apresentação começa às 20 horas e os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://www.guichelive.com.br/chx-campo-grande_21725.

O circo Mundo Mágico, que já percorreu todo o país, traz um espetáculo divertido e emocionante no estacionamento A do shopping Bosque dos Ipês. O show inclui palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, com destaque para o emocionante Globo da Morte, no qual cinco motocicletas giram simultaneamente. Além disso, o circo também traz personagens adorados pelas crianças, como o Homem- -Aranha, e conta com mais de 20 atrações, no total. Neste sábado, tem espetáculos às 16h, 18h e 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://circomundomagico.byinti.com ou direto na bilheteria. Crianças até dois anos não pagam e até 12 anos pagam meia-entrada.

A partir das 14h começa o Torneio de Xadrez Blitz – Rápido – Clube Richard Reti, na loja 230. O torneio vale rating da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez), LBX (Liga Brasileira de Xadrez) e Fide (Federação Internacional de Xadrez). Faça sua inscrição pelo WhatsApp (67) 99152-5357.

E aos amantes do futebol, às 15h30 tem transmissão do Brasileirão 2023, com disputa entre Corinthians x Vasco. A transmissão será no telão da praça de alimentação do shopping.

Shopping Campo Grande

Neste sábado (29), aproveite o retorno da Expo Índia, que traz produtos típicos de países como a Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano. A atração tem o intuito de trazer um pouco da cultura desses países por meio dos produtos oferecidos na feira, como jóias, acessórios, roupas, presentes, perfumes e itens de decoração. Ela está aberta ao público e vai até o dia 10 de agosto, com entrada gratuita e peças de artesanato a preços acessíveis.

Shopping Norte Sul Plaza

Tem contação de Histórias com Cia. HabiliDoces às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc ao lado da Riachuelo, com entrada gratuita.

Domingo (30/7)

Shopping Bosque dos Ipês

Às 11h de domingo (30) tem “Missa no Bosque”, no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1° piso do shopping Bosque dos Ipês. Logo mais, às 15h, tem transmissão do jogo entre América (MG) x Palmeiras, no telão da praça de alimentação. E não se esqueça de se divertir no parque da DC Comics, no circo Mundo Mágico e na Arena Trampolim, em seu último dia.

Shopping Campo Grande

No domingão aproveite para conferir os filmes no Cinemark do shopping Campo Grande. Tem sessões disponíveis para assistir ao lançamento do ano “Barbie”, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, dirigido por Greta Gerwig. E tem o longa dirigido por Christopher Nolan, “Oppenheimer”.

Shopping Norte Sul Plaza

O iusionista Thiper com “Interações Mágicas” estará às 15h e às 16h30 no Espaço Sesc ao lado da Riachuelo. A entrada é gratuita. Lembrando que todos os dias tem passeio de trenzinho Giggio no horário de funcionamento do shopping, na praça de eventos, em frente ao Morena Mulher, além da ExporNorte – Coletivo de Artesãos Artems, que fica aberta no horário do shopping, na praça de eventos em frente à Renner. Lá você encontrará vários produtos manufaturados e feirinha com economia criativa.

Humorista Márcio Donato

O humorista Marcio Donato vem a Campo Grande com o espetáculo “Saída de Emergência”, neste domingo (30), às 20h, no teatro Dom Bosco. O artista apresenta citações incômodas e irritantes sobre os seus dias de viagem, mas com reações inusitadas e que costumam garantir muito humor à plateia. O teatro Dom Bosco fica na Av. Mato Grosso, 225. Ingressos podem ser comprados no site da Realiza Shows https://realizashows.com.br/comprar-ingresso.

Por – Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.