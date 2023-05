Mega-Sena sorteia hoje prêmio estimado em R$ 10 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (17), um novo prêmio de aproximadamente R$ 10 milhões. No último sorteio, realizado no sábado (13) não houve acertadores das seis dezenas e o prêmio acumulou mais uma vez. Apesar de o prêmio principal não ter saído, 43 apostas de Mato Grosso do Sul acertaram a quadra e faturaram R$1.070,42 cada.

Os números sorteados foram: 15 – 17 – 28 – 34 – 35 – 51. Ao todo, a quina teve 26 ganhadores e cada um irá receber R$ 80.203,83. Outros 2.783 marcaram a quadra e receberão R$1.070,42 cada.

A aposta mínima, de 6 números foi reajustada para R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior a probabilidade de faturar o prêmio. Conforme a Caixa Econômica Federal, em uma aposta simples, com seis dezenas, as chances de ganhar o prêmio milionário são de 1 em 50.063.860.

O sorteio da Mega-Sena é realizado sempre às quartas e sábados às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. De acordo com a Caixa, caso não haja ganhador, o prêmio acumula até o próximo sorteio.

As apostas podem ser feitas até às 18h (19h, horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Conforme a Caixa, para se cadastrar é necessário ter mais de 18 anos e cadastrar o cartão de crédito.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.