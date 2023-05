Homem morre em colisão entre duas motocicletas em avenida da Capital

Um homem de 50 anos, morreu e outro de 28, ficou gravemente ferido, na noite de ontem (16), em uma colisão frontal entre duas motocicletas, na Avenida Ezequiel Ferreira Lima, próximo ao Parque Aírton Senna, no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo apurado pela Polícia Civil, o acidente aconteceu perto da meia-noite, quando uma Yamaha Factor, colidiu de frente contra uma Honda Titan, que transitavam no sentido contrário. De acordo com testemunhas no local, houve processo de reanimação no motociclista da Honda Titan, de aproximadamente 50 anos, pela equipe socorrista, mas acabou morrendo no local.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o condutor da Yamaha Factor foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu), em estado grave para Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra em observação. A Perícia técnica foi acionada para análise e colhimento de informações.

